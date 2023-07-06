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В Забайкалье подтоплены несколько сёл

В Забайкалье подтоплены несколько сёл
Происшествия,  Фото:пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
Ситуация в них стабилизирована

Интенсивные осадки привели к подъёму уровней воды в реках Забайкальского края. В результате произошло подтопление 65 приусадебных участков и 23 жилых домов в четырёх населённых пунктах: Курунзулай, Улёты, Урульга и Александровский Завод. Кроме этого, размыто четыре участка автомобильных дорог регионального значения, имеются альтернативные пути проезда, над восстановлением движения работает тяжёлая техника.

Такие данные прозвучали 5 июля в главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю, где состоялось заседание оперативного штаба при комиссии по чрезвычайным ситуациям региона по складывающейся гидрологической обстановке в ряде муниципалитетов.

- На подтопленных участках организованы работы по ликвидации последствий. Привлечена группировка РСЧС края в составе 104 человек, 37 единиц техники, в том числе от МЧС России 48 человек, семь единиц техники, четыре плавсредства, - пояснили в ГУ МЧС России по Забайкалью.

Отмечается, что в готовности к реагированию аэромобильная группировка в составе 85 человек, 20 единиц техники.

По информации Забайкальского УГМС за двое суток в регионе выпало до 60% месячной нормы осадков, что дало реакцию на малые и небольшие реки края и резко повысило их уровень. Вместе с тем, сейчас наблюдается небольшое снижение уровня воды в реках. Ожидается ослабление циклона с 6 июля.

Вместе с тем, на 6 июля прогнозируется подтопление дачного кооператива Шишкино-Остров и села Ильинка Читинского района. На месте уже находятся силы РСЧС, в том числе спасатели МЧС России. Также в Александровский Завод убыла оперативная группа главного управления. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
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