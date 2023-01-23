В Бурятии пьяный водитель без прав врезался в столб

Авария произошла возле АЗС
За два выходных дня в Бурятии произошло 40 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе ДТП с пострадавшим. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Накануне ночью в Прибайкальском районе аварию устроил пьяный молодой человек, к тому же не имеющий водительских прав.
- 24-летний водитель автомобиля «Тойота Корона», не имеющий права управления транспортными средствами, следуя в состоянии алкогольного опьянения по автодороге Иркутск – Чита, в районе АЗС в селе Татаурово не справился с управлением и совершил наезд на опору освещения, - сообщили в Госавтоинспекции.
В результате ДТП водитель с травмами был госпитализирован в больницу.
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Происшествия, Фото:
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