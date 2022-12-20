Молодой человек выбрал из всех сортов сыра самый дорогой
Вечером 15 декабря в отдел полиции по Железнодорожному району Улан-Удэ поступило заявление от администратора магазина самообслуживания о краже.
Неизвестный в холодильной комнате отдела колбас и сыромолочной продукции, стащил 30 упаковок дорогостоящего сыра одного наименования. Ущерб составил более шести тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.
Момент кражи попал на видео. На кадрах было видно, как молодой человек в отсутствии других посетителей сложил упаковки сыра в рюкзак и беспрепятственно вышел из торговой точки.
Сотрудники уголовного розыска кражу. Был задержан ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 24-летний горожанин.
Он признался, что выбрал из всех видов сыра один ввиду его дороговизны, популярности и хорошей упаковки. Весь украденный сыр улан-удэнец продал на рынке за три тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Молодой человек нигде не работает. В отношении него также завершено и направлено в суд уголовное дело по другой ранее совершённой краже.
Улан-удэнец стащил 30 упаковок дорогого сыра
Происшествия, Фото:
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