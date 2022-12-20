Улан-удэнец стащил 30 упаковок дорогого сыра

Молодой человек выбрал из всех сортов сыра самый дорогой



Вечером 15 декабря в отдел полиции по Железнодорожному району Улан-Удэ поступило заявление от администратора магазина самообслуживания о краже.



Неизвестный в холодильной комнате отдела колбас и сыромолочной продукции, стащил 30 упаковок дорогостоящего сыра одного наименования. Ущерб составил более шести тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



Момент кражи попал на видео. На кадрах было видно, как молодой человек в отсутствии других посетителей сложил упаковки сыра в рюкзак и беспрепятственно вышел из торговой точки.



Сотрудники уголовного розыска кражу. Был задержан ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 24-летний горожанин.



Он признался, что выбрал из всех видов сыра один ввиду его дороговизны, популярности и хорошей упаковки. Весь украденный сыр улан-удэнец продал на рынке за три тысячи рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Молодой человек нигде не работает. В отношении него также завершено и направлено в суд уголовное дело по другой ранее совершённой краже.

