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В Забайкалье пропал 10-летний мальчик

В Забайкалье пропал 10-летний мальчик
Происшествия, 
Возбуждено уголовное дело

11 ноября в городе Краснокаменск в Забайкальском края 10-летний мальчик ушёл из дома к своим родственникам. Вечером этого же дня, когда мальчик не вернулся домой, его родители самостоятельно пошли его искать. В полицию мать ребёнка обратилась 13 ноября.

- В настоящий момент следователи совместно с сотрудниками полиции проводят мероприятия по поиску мальчика. По месту жительства ребёнка проведён осмотр, допрошены его родители, устанавливаются и допрашиваются родственники семьи, сверстники мальчика, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

По факту безвестного отсутствия мальчика возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

В поисках задействованы следователи, полицейские и волонтёры.

пропавшие без вести

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