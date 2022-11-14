Возбуждено уголовное дело
11 ноября в городе Краснокаменск в Забайкальском края 10-летний мальчик ушёл из дома к своим родственникам. Вечером этого же дня, когда мальчик не вернулся домой, его родители самостоятельно пошли его искать. В полицию мать ребёнка обратилась 13 ноября.
- В настоящий момент следователи совместно с сотрудниками полиции проводят мероприятия по поиску мальчика. По месту жительства ребёнка проведён осмотр, допрошены его родители, устанавливаются и допрашиваются родственники семьи, сверстники мальчика, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
По факту безвестного отсутствия мальчика возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
В поисках задействованы следователи, полицейские и волонтёры.
В Забайкалье пропал 10-летний мальчик
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