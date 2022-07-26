26 июля

25 июля

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В Иркутской области пьяный водитель насмерть сбил пешехода

В Иркутской области пьяный водитель насмерть сбил пешехода
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Задержанный водитель пояснил, что не заметил молодого человека

В Боханском районе Иркутской области полицейские установили водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП. Проведенное освидетельствование показало, что задержанный находится в состоянии опьянения.

- Трагическое событие произошло накануне вечером, 25 июля. Около 23 часов в дежурную часть поступило сообщение о том, что в селе Тараса неустановленный автомобиль совершил наезд на пешехода и с места происшествия скрылся. С полученными травмами 21-летний пострадавший доставлен в больницу, где в дальнейшем скончался, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В течение часа дорожным полицейским удалось установить водителя. Им оказался 37-летний местный житель. Задержанный пояснил, что не заметил молодого человека. Проведённое освидетельствование подтвердило у мужчины состояние опьянения. Содержание паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе превысило допустимую норму более чем в семь раз.

Автомашина ГАЗ 3110, на которой он сбил молодого человека, помещена на охраняемую стоянку.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ДТП смерть алкогольное опьянение

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