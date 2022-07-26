Задержанный водитель пояснил, что не заметил молодого человека
В Боханском районе Иркутской области полицейские установили водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП. Проведенное освидетельствование показало, что задержанный находится в состоянии опьянения.
- Трагическое событие произошло накануне вечером, 25 июля. Около 23 часов в дежурную часть поступило сообщение о том, что в селе Тараса неустановленный автомобиль совершил наезд на пешехода и с места происшествия скрылся. С полученными травмами 21-летний пострадавший доставлен в больницу, где в дальнейшем скончался, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В течение часа дорожным полицейским удалось установить водителя. Им оказался 37-летний местный житель. Задержанный пояснил, что не заметил молодого человека. Проведённое освидетельствование подтвердило у мужчины состояние опьянения. Содержание паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе превысило допустимую норму более чем в семь раз.
Автомашина ГАЗ 3110, на которой он сбил молодого человека, помещена на охраняемую стоянку.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Иркутской области пьяный водитель насмерть сбил пешехода
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Производственно-торговая компания оказалась фальшивой
Мужчина просил строго не наказывать сельчанку
Мошенницы заверили пенсионерку, что на ней проклятье
Украденными духами она даже не стала пользоваться
Задержанный водитель пояснил, что не заметил молодого человека
«У нас здесь своя Венеция» - шутят жители
Подозреваемый убил молодого человека и утопил тело в озере
Введён режим «Повышенная готовность»
Детей поймали очевидцы
В готовности находится вертолёт МЧС
С места происшествия изъяты бензопила и два трактора
Мальчик скончался в больнице
Мошенники с кешбэком нанесли банкам ущерб свыше 4,5 млн рублей
Людям пришлось спасаться в воде
Автомобилист совершил ДТП при движении задним ходом