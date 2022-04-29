 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 апреля

28 апреля

Популярное

Житель Бурятии соврал полицейским о краже

Житель Бурятии соврал полицейским о краже
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина оговорил двух человек

Житель Джидинского района Бурятии признан виновным в ложном доносе о преступлении.

Находясь в дежурной части ОМВД, желая привлечь к ответственности двух мужчин, сельчанин соврал, что они у него украли деньги и сотовый телефон. И написал соответствующее заявление в полицию.

Полицейские провели проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело. Однако вскоре было прекращено в связи с отсутствием события преступления.

Тогда псевдопострадавший сам попал под уголовное преследование. В отношении него было возбуждено уголовное дело ч.1 ст. 306 УК РФ.

- При исследовании материалов уголовного дела было установлено, что от обвиняемого имеется ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке принятия судебного решения, - сообщили в пресс-службе Джидинского районного суда.

Мужчина признан виновным. Ему назначили 250 часов обязательных работ.
ложный донос о совершении преступления

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии соврал полицейским о краже
Житель Бурятии соврал полицейским о краже
Происшествия, 29.04.2022
Мужчина оговорил двух человек  
В Бурятии обнаружили свалку из трупов коров
В Бурятии обнаружили свалку из трупов коров
Происшествия, 29.04.2022
Трупы коров выбросили на острове
В центре Улан-Удэ автомобилист разбил остановку
В центре Улан-Удэ автомобилист разбил остановку
Происшествия, 29.04.2022
Инцидент произошёл на остановке возле площади Советов
В Бурятии убийца залил окровавленную жертву зелёнкой
В Бурятии убийца залил окровавленную жертву зелёнкой
Происшествия, 29.04.2022
Мужчина зарезал сожителя своей сестры
Иркутянка убила мужа, расчленила тело и закопала в огороде
Иркутянка убила мужа, расчленила тело и закопала в огороде
Происшествия, 29.04.2022
Часть останков женщина закопала в ограде, остальное сожгла в печи
В Иркутске склад сгорел на площади 800 кв. метров
В Иркутске склад сгорел на площади 800 кв. метров
Происшествия, 29.04.2022
Крупный пожар ликвидировали ночью 29 апреля
Житель Бурятии украл велосипед ради одного колеса
Житель Бурятии украл велосипед ради одного колеса
Происшествия, 29.04.2022
Вора нашли и задержали росгвардейцы
В Иркутской области пенсионер незаконно хранил оружие и сотни патронов
В Иркутской области пенсионер незаконно хранил оружие и сотни патронов
Происшествия, 29.04.2022
У мужчины изъяли патроны, три единицы оружия и бездымный порох
В Бурятии ищут пропавшего 11-летнего мальчика
В Бурятии ищут пропавшего 11-летнего мальчика
Происшествия, 29.04.2022
Ребёнок без вести пропал два дня назад
В Бурятии тушат лесной пожар
В Бурятии тушат лесной пожар
Происшествия, 29.04.2022
Пожар локализовали накануне
В Бурятии членам ОПГ дали сроки за сбыт синтетики
В Бурятии членам ОПГ дали сроки за сбыт синтетики
Происшествия, 29.04.2022
Синтетические наркотики поступали в Улан-Удэ из Новосибирска и Читы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^