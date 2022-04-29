Мужчина оговорил двух человек
Житель Джидинского района Бурятии признан виновным в ложном доносе о преступлении.
Находясь в дежурной части ОМВД, желая привлечь к ответственности двух мужчин, сельчанин соврал, что они у него украли деньги и сотовый телефон. И написал соответствующее заявление в полицию.
Полицейские провели проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело. Однако вскоре было прекращено в связи с отсутствием события преступления.
Тогда псевдопострадавший сам попал под уголовное преследование. В отношении него было возбуждено уголовное дело ч.1 ст. 306 УК РФ.
- При исследовании материалов уголовного дела было установлено, что от обвиняемого имеется ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке принятия судебного решения, - сообщили в пресс-службе Джидинского районного суда.
Мужчина признан виновным. Ему назначили 250 часов обязательных работ.
Житель Бурятии соврал полицейским о краже
Происшествия, Фото:
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