Подземные толчки коснулись двух регионов
В воскресенье, 9 января, в акватории озера Байкал в Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 3,9. Землетрясение не ощущалось, ближайший населённый пункт посёлок Большое Голоустное Иркутского района в 28 км от эпицентра. Жалоб и звонков от населения не поступало, сообщили в региональном ГУ МЧС
По информации ЕДДС Иркутского района - жертв и разрушений нет. Жизнедеятельность населения не разрушена, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Как сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, в 46 населённых пунктах Иркутской области и Бурятии ощущались толчки силой от двух до четырёх баллов. По информации МЧС, жалоб и звонков от населения не поступало. Жертв и разрушений нет. Жизнедеятельность населения не нарушена, объекты жизнеобеспечения работают штатно, сообщает ТАСС.
На Байкале произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 10.01.2022
Подземные толчки коснулись двух регионов
По словам водителя, остановиться в момент драки в салоне он никак не мог
Трупы обнаружили, когда соседи забили тревогу из-за запаха
На девушку напали из-за сделанного неадекватной компании замечания
Пострадавших нет
Огонь уничтожил крышу двухквартирного дома
Двух маленьких детей, брошенных без присмотра, спасли пожарные
Спасатели прибыли на помощь ночью
Следователи начали доследственную проверку
Следователями начата доследственная проверка
Езда по льду вне переправ опасна для жизни
Третий участник тургруппы со спасателями добирается пешком
По предварительным данным, погиб один человек
Из горящего здания вынесли газовые баллоны
По предварительным данным, под лавину попали сноубордисты