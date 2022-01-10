На Байкале произошло землетрясение

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Подземные толчки коснулись двух регионов



В воскресенье, 9 января, в акватории озера Байкал в Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 3,9. Землетрясение не ощущалось, ближайший населённый пункт посёлок Большое Голоустное Иркутского района в 28 км от эпицентра. Жалоб и звонков от населения не поступало, сообщили в региональном ГУ МЧС



По информации ЕДДС Иркутского района - жертв и разрушений нет. Жизнедеятельность населения не разрушена, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.



Как сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, в 46 населённых пунктах Иркутской области и Бурятии ощущались толчки силой от двух до четырёх баллов. По информации МЧС, жалоб и звонков от населения не поступало. Жертв и разрушений нет. Жизнедеятельность населения не нарушена, объекты жизнеобеспечения работают штатно, сообщает ТАСС.

