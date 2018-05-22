Универсал в Улан-Удэ устроил ДТП при повороте через две полосы





Сегодня в полдень на улице Борсоева в районе дома номер 13 произошло ДТП.На выезде с улицы Бау Ямпилова водитель «Тойоты Филдер», поворачивая с прилегающей дороги налево, не уступил преимущественное право проезда «Тойоте Премио».В результате ДТП пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.