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Пятерых жителей Бурятии лишили водительских прав из-за учёта в наркологии

Пятерых жителей Бурятии лишили водительских прав из-за учёта в наркологии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Иски в суд направила прокуратура

В Баргузинском районе Бурятии по решению суда пятерым гражданам, состоящим на учёте по медицинским показаниям, прекратили действие водительских прав.

- Прокуратура Баргузинского района провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Установлено, что пять жителей района имеют право на управление транспортными средствами. При этом они состоят на диспансерном учёте у нарколога с диагнозом, который входит в перечень медицинских противопоказаний к осуществлению указанного вида деятельности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Прокуратура района направила в суд административные исковые заявления о прекращении их права на управление транспортными средствами. Суд иски прокурора удовлетворил.

Решения вступили в законную силу.

прокуратура водительские удостоверения

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