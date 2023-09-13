Иски в суд направила прокуратура
В Баргузинском районе Бурятии по решению суда пятерым гражданам, состоящим на учёте по медицинским показаниям, прекратили действие водительских прав.
- Прокуратура Баргузинского района провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Установлено, что пять жителей района имеют право на управление транспортными средствами. При этом они состоят на диспансерном учёте у нарколога с диагнозом, который входит в перечень медицинских противопоказаний к осуществлению указанного вида деятельности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Прокуратура района направила в суд административные исковые заявления о прекращении их права на управление транспортными средствами. Суд иски прокурора удовлетворил.
Решения вступили в законную силу.
Пятерых жителей Бурятии лишили водительских прав из-за учёта в наркологии
Общество, Фото:
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