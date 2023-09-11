В Улан-Удэ с экс-сотрудников «Водоканала» взыскали стоимость «золотых парашютов»

Иск в суд подала прокуратура



Октябрьский районный суд Улан-Удэ взыскал с бывшего руководящего состава муниципального унитарного предприятия в общей сложности 1,1 млн рублей. Такую сумму компенсации им выплатили при увольнении с должностей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратура Бурятии. В свою очередь, источник «Байкал-Dailу» пояснил, что речь идёт о МУП «Водоканал».



Суд признал, что решение о выплате «золотого парашюта» бывшим сотрудникам МУП было незаконным.



- Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ выявила факты незаконной выплаты выходных пособий бывшему руководящему составу муниципального унитарного предприятия. Установлено, что в нарушение ч. 3 ст. 3493 Трудового кодекса РФ в 2021 году при увольнении по соглашению сторон заместителя руководителя и главного бухгалтера из фонда предприятия им были выплачены выходные пособия на общую сумму 1 182 тысяч рублей, - говорится в сообщении прокуратуры.



В связи с этим прокуратура района обратилась в суд с исками о взыскании с бывших работников незаконно полученных выплат и возврате их организации. Октябрьский районный суд Улан-Удэ иски прокуратуры удовлетворил. Решения пока не вступили в законную силу.



Справка:



Выходные пособия в связи с увольнением руководителей также известны как «золотые парашюты». Название пришло из дела американской авиакомпании Trans World Airlines, акционеры которой в 1961 году сделали Чарльзу Тиллингасту предложение о многомиллионной выплате на случай прекращения трудовых отношений вне зависимости от результатов работы ради того, чтобы он буквально спас компанию от банкротства.



В Россию «золотые парашюты» пришли значительно позднее и не раз становились поводом для судебных исков о возврате средств. Так, в 2013 году «Ростелеком» выплатил бывшему топ-менеджеру компенсацию в размере 233 млн рублей. Однако в 2015 году Верховный суд РФ посчитал выплату в размере 201 млн незаконной



