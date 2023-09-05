Конкурс проходил в социально-реабилитационном центре
Сотрудники прокуратуры Бурятии побывали в Заиграевском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.
- На встрече с воспитанниками работники надзорного ведомства подвели итоги творческого конкурса рисунков «Прокуратура на страже закона», посвящённого 100-летию образования прокуратуры Бурятии. Победителям вручили дипломы и памятные подарки, - сообщила пресс-служба прокуратуры.
Исполняющий обязанности прокурора района Андрей Федоров пожелал ребятам успехов в учёбе и новых побед. Он также подарил учреждению спортивный инвентарь.
В Бурятии провели конкурс рисунков «Прокуратура на страже закона»
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