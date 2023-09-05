В Бурятии провели конкурс рисунков «Прокуратура на страже закона»

Конкурс проходил в социально-реабилитационном центре



Сотрудники прокуратуры Бурятии побывали в Заиграевском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.



- На встрече с воспитанниками работники надзорного ведомства подвели итоги творческого конкурса рисунков «Прокуратура на страже закона», посвящённого 100-летию образования прокуратуры Бурятии. Победителям вручили дипломы и памятные подарки, - сообщила пресс-служба прокуратуры.



Исполняющий обязанности прокурора района Андрей Федоров пожелал ребятам успехов в учёбе и новых побед. Он также подарил учреждению спортивный инвентарь.



