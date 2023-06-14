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В Монголии провели большой международный мотофестиваль

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Байкеры проехались по улицам Улан-Батора

10 июня в Монголии прошёл международный мотофестиваль «Талын Салхи» («Степной ветер»). По улицам Улан-Батора проехали несколько сотен мотоциклистов из спортивных клубов Монголии, России, Китая и Южной Кореи. Среди участников фестиваля были замечены байкеры из Бурятии.

Открытие крупнейшего в этом году национального мотособытия прошло на площади Сухэ-Батора. Затем мотоциклисты выстроились в колонну и двинулись по улицам города к туристическому комплексу «Чингисийн Хурээ», где прошло шоу с участием известных монгольских певцов и артистов.



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