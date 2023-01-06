Белый Старец из Бурятии прогулялся по Москве с 13 Дедами Морозами

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В столице проходит фестиваль «Путешествие в Рождество»



Сагаан Убгэн (Белый Старец) из Бурятии прогулялся по Москве в компании с другими Дедами Морозами из 13 регионов России. Зимних волшебников можно было увидеть в парках и метро. Прохожие охотно фотографировались с ними, рассказывали о своих необычных костюмах. Хранители зимних традиций доехали до Красной площади и там поздравили всех с Новым годом.



Деды Морозы съехались в столицу России в рамках празднования фестиваля «Путешествие в Рождество». Хранители зимних традиций расскажут о том, как празднуют Новый год в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Республике Саха (Якутия), Татарстане, Башкортостане, Бурятии, Карелии, Чувашии, Удмуртии, Мордовии, Республике Коми, Тыве, Республике Марий Эл и Ямало-Ненецком автономном округе. В каждом из этих регионов Деды Морозы разные. Например, татары и башкиры — Кыш Бабай, кабардинцы и балкарцы — Уэс Дадэ. Все они имеют древнее происхождение, собственную символику и пользуются большим уважением среди земляков.



Главные герои праздника будут путешествовать по новогодней столице до 7 января. Пообщаться с волшебниками можно на нескольких городских площадках. Так, в туристическо-информационном центре парка «Зарядье» Деды Морозы проведут викторину, посвящённую новогодним обычаям в разных регионах России, в школе «Московских сезонов» — мастер-класс для детей, а на ВДНХ прокатятся на колесе обозрения и устроят ледовое шоу. Увидеть Дедов Морозов можно будет и на ледоколе флотилии «Рэдиссон Ройал», и в специальном новогоднем поезде метро, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



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