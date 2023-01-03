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На берегу Байкала в Бурятии убрали почти 200 тысяч кубов мусора

На берегу Байкала в Бурятии убрали почти 200 тысяч кубов мусора
Общество,  Фото:Минприроды Бурятии
Отходы в прибрежном посёлке копились несколько лет

В Минприроды России сообщили о ликвидации стихийной свалки в посёлке Усть-Баргузин. Она завершилась в декабре в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». В конце 2022 года стартовала приёмка выполненных работ.

В федеральном ведомстве напомнили: Усть-Баргузин – один из крупнейших населённых пунктов на Байкале. Там проживают семь тысяч человек. Посёлок расположен на левом берегу реки Баргузин, где она впадает в Баргузинский залив.

- Это место является центром экологического туризма – в Усть-Баргузине находится дирекция ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Множество туристов ежегодно приезжают полюбоваться красотами Байкала, – подчеркнули в министерстве.

По словам замруководителя Минприроды РФ Мурада Керимова, «причиной замусоривания природной территории стал человеческий фактор».

- Отходы складировались на протяжении нескольких лет, создавая экологические проблемы и вызывая недоумение у туристов. Теперь территория очищена, и ничего не напоминает о том, что совсем недавно в этом месте была свалка, – заявил он.

Всего из населённого пункта вывезли почти 200 тысяч кубометров ТКО. Восстановлено девять гектаров земель. О ликвидации свалки сообщила ранее глава министерства природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева. 

Горы мусора несколько лет «встречали» прямо при въезде в посёлок местных жителей и многочисленных туристов, решивших отдохнуть на Байкале. Об этом писали даже федеральные СМИ. В ноябре 2020-го ТАСС рассказывал, что залежи отходов образовались в пределах центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

К тому моменту в месте, где они раньше складировались, накопилось 180 с лишним тысяч тонн ТКО, включая бытовые и строительные. Периодически там происходили пожары, дым от которых доходил до ближайших населённых пунктов.
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