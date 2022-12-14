В улан-удэнском СИЗО-1 подростки сыграли в «Колючий лабиринт»

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Поучительная игра научила нести ответственность за свои поступки



Психологи улан-удэнского СИЗО-1 провели для несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, содержащихся в учреждении, психокоррекционную игру «Колючий лабиринт».



В процессе игры подростки проигрывали, а затем анализировали реальные ситуации и задачи из жизни, демонстрировали свою готовность совершать определённые поступки и нести за них ответственность, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Эта методика работы с подростками разработана психологами Мариинской воспитательной колонии ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу. Она даёт возможность попробовать разрешать самостоятельно разные жизненные ситуации, давать оценку своим действиям, чтобы избежать возможных ошибок в реальной жизни в будущем.

