Поучительная игра научила нести ответственность за свои поступки
Психологи улан-удэнского СИЗО-1 провели для несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, содержащихся в учреждении, психокоррекционную игру «Колючий лабиринт».
В процессе игры подростки проигрывали, а затем анализировали реальные ситуации и задачи из жизни, демонстрировали свою готовность совершать определённые поступки и нести за них ответственность, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Эта методика работы с подростками разработана психологами Мариинской воспитательной колонии ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу. Она даёт возможность попробовать разрешать самостоятельно разные жизненные ситуации, давать оценку своим действиям, чтобы избежать возможных ошибок в реальной жизни в будущем.
В улан-удэнском СИЗО-1 подростки сыграли в «Колючий лабиринт»
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