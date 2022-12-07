В столице Бурятии определят чемпионов республики по ушу
9 и 10 декабря в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ пройдут открытые чемпионат и первенство Бурятии по ушу «Кубок «Золотого Дракона». В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов самых разных возрастов из Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии.
Программа соревнований
9 декабря
10:00-17:00 – Соревнования в дисциплине «таолу». Виды программы: «32 формы», «гуйдин», комплексы 3 сет
17:00-18:00 - Церемония награждения
10 декабря
9:00-13:00 – Соревнования в дисциплинах «таолу». Виды программы: «16 форм», «18 форм», «½ 32 формы», кунг-фу традиционное
14:00-14:30 - Торжественная церемония открытия соревнований
14:30-15:00 - Церемония награждения
15:00-17:00 – Соревнования
17:00-17:50 – Церемония награждения
17:50-18:00 – Закрытие соревнований
Вход на турнир свободный, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ разыграют «Кубок «Золотого дракона»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В столице Бурятии начнёт работу выставка об СССР
Круглую дату отметила жительница Боханского района
В соревнованиях примут участие молодые художники
Посетителям пообещали конкурсы и приятные призы
Самый старый корпус в детских оздоровительных лагерях был построен в 1939 году
Спортивный объект расположен в Дульдургинском районе
Самка защищала своего детёныша
Большую часть макулатуры для переработки собрали школьники республики
Юные спортсмены Северобайкальска стали лучшими в футзале
Волонтёры занимаются сбором и доставкой необходимых вещей для военнослужащих, помогают семьям участников СВО
Ресурсный центр объединит волонтёрские организации региона
Он предназначен для очистки дымовых газов малых котельных и домашних печей
Честь республики защищают 7 учащихся
Она стартует 25 декабря
Спортсмены вернулись домой с медалями