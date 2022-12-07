В Улан-Удэ разыграют «Кубок «Золотого дракона»

В столице Бурятии определят чемпионов республики по ушу



9 и 10 декабря в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ пройдут открытые чемпионат и первенство Бурятии по ушу «Кубок «Золотого Дракона». В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов самых разных возрастов из Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии.



Программа соревнований



9 декабря

10:00-17:00 – Соревнования в дисциплине «таолу». Виды программы: «32 формы», «гуйдин», комплексы 3 сет

17:00-18:00 - Церемония награждения



10 декабря

9:00-13:00 – Соревнования в дисциплинах «таолу». Виды программы: «16 форм», «18 форм», «½ 32 формы», кунг-фу традиционное

14:00-14:30 - Торжественная церемония открытия соревнований

14:30-15:00 - Церемония награждения

15:00-17:00 – Соревнования

17:00-17:50 – Церемония награждения

17:50-18:00 – Закрытие соревнований



Вход на турнир свободный, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



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