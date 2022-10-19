В Агинском округе состоится краевой фестиваль ёхора

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Принять участие приглашаются детские коллективы



28 октября в Агинском Бурятском округе пройдёт краевой фестиваль детского ёхора. Мероприятие состоится в рамках фестиваля бурятского языка и Года культурного наследия народов России.



К участию приглашаются творческие коллективы средних общеобразовательных учреждений, детских школ искусств, домов детского творчества Агинского Бурятского округа, представляющие народное искусство и фольклор, а также коллективы, исполняющие народный круговой танец.



Участников разобьют на 2 возрастные группы: средняя (5-7 классы) и старшая (8-11 классы). Также каждый творческий коллектив представит один номер по следующим номинациям:

- «Аутентичный ёхор» (должен быть в «живом» исполнении в сопровождении народных инструментов или а capella).

- «Стилизованный ёхор» (современная интерпретация с использованием новых музыкальных, танцевальных или песенных вариантов исполнения).



Кроме этого, по итогам фестиваля будут выявлены обладатели специальных призов:

- «Лучший хореограф»;

- «За лучшее исполнение ёхора»;

- «Лучший руководитель»;

- «За лучшее костюмирование».



Фестиваль состоится во дворце культуры посёлка Агинское. Об этом сообщает пресс-служба центра развития бурятской культуры Забайкальского края.



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