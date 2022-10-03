В Бурятии объявлен конкурс сонграйтеров

Победитель сможет записать свою песню в студии и получит промо-поддержку



В Бурятии открылся приём заявок на конкурс «Откровенно – 2022». В мероприятии могут принять участие молодые сонграйтеры до 35 лет — те, кто сам пишет и исполняет свои песни. Участвовать можно как сольно, так и с группой, главное, чтобы песня была написана конкурсантом.



Для участия необходимо записать демоверсию песни в формате «mp3» и подать заявку на сайте Бурятской филармонии. Эксперты прослушают все заявки и отберут 10 участников, которые выступят перед зрителями на большой сцене.



5 участников концерта смогут сделать запись лайв-видео своей песни, а победитель конкурса получит главный приз — возможность записать свою песню в студии и промо-поддержку.



Заявки принимаются до 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба филармонии.



Возрастное ограничение 18+



