Победитель сможет записать свою песню в студии и получит промо-поддержку
В Бурятии открылся приём заявок на конкурс «Откровенно – 2022». В мероприятии могут принять участие молодые сонграйтеры до 35 лет — те, кто сам пишет и исполняет свои песни. Участвовать можно как сольно, так и с группой, главное, чтобы песня была написана конкурсантом.
Для участия необходимо записать демоверсию песни в формате «mp3» и подать заявку на сайте Бурятской филармонии. Эксперты прослушают все заявки и отберут 10 участников, которые выступят перед зрителями на большой сцене.
5 участников концерта смогут сделать запись лайв-видео своей песни, а победитель конкурса получит главный приз — возможность записать свою песню в студии и промо-поддержку.
Заявки принимаются до 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба филармонии.
Возрастное ограничение 18+
В Бурятии объявлен конкурс сонграйтеров
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