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В Улан-Удэ проводится вакцинация от COVID-19 для подростков

В Улан-Удэ проводится вакцинация от COVID-19 для подростков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Необходимо согласие от родителей

В Улан-Удэ продолжается вакцинация от COVID-19 для подростков. Подростки в возрасте 12-17 лет могут поставить вакцину «Спутник М» в детских поликлиниках по месту проживания.

Вакцинация проводится только при наличии подписанного, в произвольной форме, согласия от законных представителей (родители/опекуны).

При себе необходимо иметь полис ОМС, СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт.

Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале вакцину от коронавируса поставили дети главы Бурятии Алексея Цыденова – 16-летний сын Георгий и 12-летняя дочь Кира.

коронавирус вакцинация профилактика

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