Необходимо согласие от родителей
В Улан-Удэ продолжается вакцинация от COVID-19 для подростков. Подростки в возрасте 12-17 лет могут поставить вакцину «Спутник М» в детских поликлиниках по месту проживания.
Вакцинация проводится только при наличии подписанного, в произвольной форме, согласия от законных представителей (родители/опекуны).
При себе необходимо иметь полис ОМС, СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт.
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале вакцину от коронавируса поставили дети главы Бурятии Алексея Цыденова – 16-летний сын Георгий и 12-летняя дочь Кира.
В Улан-Удэ проводится вакцинация от COVID-19 для подростков
Общество, Фото:
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