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В Иркутске обустроят туристический центр

В Иркутске обустроят туристический центр
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Город получит на эти цели более 206 млн рублей

Иркутск вошёл в число победителей первого конкурса проектов по обустройству туристических центров городов, который провёл Ростуризм. По итогам областному центру будет предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере 206 млн 400 тысяч рублей, об этом будет отдельное распоряжение правительства РФ.

Как уточнили в агентстве по туризму Иркутской области, обновление затронет зону в центре города площадью 100 гектаров. Проектом предусмотрены установка фотозон, смена навигационных стел и указателей, информационных стендов, развитие доступной среды для маломобильных граждан. Также планируется оборудовать видовые точки на Урицкого и Ленина, обустроить смотровую площадку на набережной Ангары и сделать архитектурную подсветку зданий на Карла Маркса и многое другое. Завершить работы планируют в 2023 году.

- По данным Ростуризма, на конкурс в этом году поступило 85 заявок от 56 субъектов Российской Федерации. Среди критериев выбора проектов-победителей была не только растущая популярность города среди туристов, но и значимость реализации проекта для муниципального образования, местных жителей и бизнеса, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Всего, по итогам конкурса, поддержку получит 31 проект на общую сумму 6 млрд рублей. Одним из победителей стал Улан-Удэ.
Иркутск туризм благоустройство

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