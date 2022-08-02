В Улан-Удэ будет свой туркод

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Столица Бурятии победила на конкурсе проектов по обустройству туристических центров городов



Улан-Удэ стал победителем первого конкурса проектов по обустройству туристических центров городов, проведённого Ростуризмом. На создание своего туркода город получит 214 млн рублей.



- Внедрение единого туристического кода позволит сделать центр Улан-Удэ комфортнее, дружелюбнее для туристов и горожан, - отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Администрация Улан-Удэ по поручению мэра подготовила заявку на участие в конкурсе, чтобы благоустроить центр столицы комплексно, в соответствии с современными стандартами. На конкурс подали свои проекты 80 городов России с численностью населения до 2 млн жителей, включая города Золотого кольца России. По регламенту они имели преимущество в связи с более ранней исторической застройкой.



Победителей объявили вчера, 1 августа. Город Улан-Удэ занял 17 место по баллам и обошёл такие города, как Иркутск, Калининград, Владивосток, Екатеринбург и другие.



Что такое туркод? Это комплекс мероприятий, направленный на создание визуального облика центра города. Благодаря проекту в 2023 году в Улан-Удэ будет восстановлен пеший маршрут «Зелёная линия» с навигацией, сделана архитектурная подсветка исторических зданий на улице Ленина и вокруг Гостиных рядов, установлены ориентирующие указатели, обновлены вывески и рекламно-информационные конструкции на фасадах зданий согласно действующих регламентов, обустроены фотозоны и смотровые площадки в пределах туристического центра и многое другое.



Туристический центр Улан-Удэ сформирован в пределах улиц Борсоева – Набережная с севера на юг и в пределах улиц Смолина – Коммунистическая с запада на восток (протяжённость с севера на юг – 2000 м; с запада на восток – 300–700 м). Все мероприятия туркода будут синхронизированы с мастер-планом развития города, а также с мероприятиями восьми национальных проектов, в которых сейчас участвует Улан-Удэ. Благодаря этому в городе идёт масштабное строительство детсадов, школ, стадионов, ремонт дворов и дорог, теплотрасс и т.д. Проект Ростуризма даёт возможность создать в Улан-Удэ новые интересные пространства для жителей и гостей столицы, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



