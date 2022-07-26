Улан-Удэ оказался на предпоследнем месте по уровню городского IQ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Улан-Удэ занял в рейтинге 62 место из 63-х



Минстрой России опубликовал на своём сайте официальный рейтинг уровня цифровизации городского хозяйства регионов России за 2021 год. Столица Бурятии в категории «Крупные города (250 тысяч – 1 млн человек)» занимает 62-е место из 63 с уровнем городского IQ – 17,67.



Города оценивались по 47 показателям, разделённым на 10 направлений: городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, а также инфраструктура сетей связи.



Хуже, чем Улан-Удэ, была оценена только Чита. Именно она заняла последнее место в рейтинге в категории «Крупные города» (уровень городского IQ Читы – 8,25).



В категории «Крупные города» первые позиции заняли Тюмень (100,75 балла), Рязань (87,76 балла) и Сургут (86,25 балла). Также в десятку лучших вошли Химки, Кострома, Череповец, Белгород, Хабаровск, Новороссийск, Мурманск.

