Улан-Удэ занял в рейтинге 62 место из 63-х
Минстрой России опубликовал на своём сайте официальный рейтинг уровня цифровизации городского хозяйства регионов России за 2021 год. Столица Бурятии в категории «Крупные города (250 тысяч – 1 млн человек)» занимает 62-е место из 63 с уровнем городского IQ – 17,67.
Города оценивались по 47 показателям, разделённым на 10 направлений: городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, а также инфраструктура сетей связи.
Хуже, чем Улан-Удэ, была оценена только Чита. Именно она заняла последнее место в рейтинге в категории «Крупные города» (уровень городского IQ Читы – 8,25).
В категории «Крупные города» первые позиции заняли Тюмень (100,75 балла), Рязань (87,76 балла) и Сургут (86,25 балла). Также в десятку лучших вошли Химки, Кострома, Череповец, Белгород, Хабаровск, Новороссийск, Мурманск.
Улан-Удэ оказался на предпоследнем месте по уровню городского IQ
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