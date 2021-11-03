В Бурятии выберут лучший социальный проект

Заявку на участие предприниматели могут отправить до 7 ноября



В Бурятии стартует региональный этап VII всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года - 2021». Заявки принимаются до 7 ноября.



Всероссийский конкурс проектов в области социального предпринимательства проводится ежегодно с 2015 года и состоит из двух этапов: регионального и федерального. Ключевые требования к участникам – наличие действующего проекта, направленного на решение социальной проблемы и эффективная бизнес-модель.



В рамках регионального этапа жюри определит лучшие проекты в восьми номинациях для социальных предпринимателей, среди которых:

- Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья;

- Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания;

- Лучший проект социального предпринимательства сфере дополнительного образования и воспитания детей;

- Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере;

- Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта;

- Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма;

- Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических средств реабилитации и IT, направленных на решение социальных проблем общества;

- Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении.



Подробную информацию можно узнать в центре инноваций социальной сферы, сообщает пресс-служба министерства промышленности, торговли и инвестиций РБ.



Возрастное ограничение 18+

