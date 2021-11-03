Заявку на участие предприниматели могут отправить до 7 ноября
В Бурятии стартует региональный этап VII всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года - 2021». Заявки принимаются до 7 ноября.
Всероссийский конкурс проектов в области социального предпринимательства проводится ежегодно с 2015 года и состоит из двух этапов: регионального и федерального. Ключевые требования к участникам – наличие действующего проекта, направленного на решение социальной проблемы и эффективная бизнес-модель.
В рамках регионального этапа жюри определит лучшие проекты в восьми номинациях для социальных предпринимателей, среди которых:
- Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья;
- Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания;
- Лучший проект социального предпринимательства сфере дополнительного образования и воспитания детей;
- Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере;
- Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
- Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма;
- Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических средств реабилитации и IT, направленных на решение социальных проблем общества;
- Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении.
Подробную информацию можно узнать в центре инноваций социальной сферы, сообщает пресс-служба министерства промышленности, торговли и инвестиций РБ.
Возрастное ограничение 18+
В Бурятии выберут лучший социальный проект
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мероприятие было приурочено к юбилею регионального отделения Русского географического общества
Дар Сретенской обители преподнёс митрополит Иосиф
Ветеринарные врачи провели экстренную операцию
Финальная игра состоялась в Саянске
Работы отправят экзаменационной комиссии в штат Карнатака
Они помогут населению региона в борьбе с коронавирусной инфекцией
Изменения коснутся совершеннолетних сирот, имеющих детей
Военнослужащие уже провели пристрелку и обслуживание оружия
Соревнования среди военнослужащих проходят в столице Франции
По мнению экспертов балет стал одним из заметных спектаклей этого сезона
Он вошёл в список самых заметных спектаклей сезона 2020-2021 гг.
Это связано с ухудшением ситуации с коронавирусом в регионе
Выставка откроется в Русском драмтеатре
Участники соревнований стреляли и из пулемётов, и из снайперской винтовки
Девять человек утонули, один пропал в лесу