В соревнованиях по хоккею с мячом примут участие 16 команд от Читы до Красноярска
С 23 по 25 апреля в Иркутске пройдёт XIV кубок губернатора Иркутской области по хоккею с мячом среди любительских команд. Соревноваться в ледовом дворце «Байкал» будут 16 команд.
В группе «А» сыграют «Политех» (Иркутск), «Мамоны» (Иркутский район), «Забайкалец» (Чита) и «ЦРС-2005» (Иркутск). В группе «Б» - «Енисейпром» (Красноярск), «Сервико» (Улан-Удэ), «Плейона» (Иркутск) и «Янта» (Иркутск). В группе «В» - «Рекорд-2004» (Иркутск), команда ветеранов «Байкал-Энергия» (Иркутск), «Рекорд-2006» (Иркутск) и женская команда «Сибскана» (Иркутск). В группе «Г» - «Юность-регион» (Иркутск), «Зенит» (Иркутск), «Октябрьский» (Саянск) и «Лесохимик» (Усть-Илимск).
Полуфинальные и финальные игры состоятся 25 апреля. Вход на матчи турнира свободный. Об этом сообщает ледовый дворец «Байкал».
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Хоккеисты Улан-Удэ поборются за кубок губернатора в Иркутске
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