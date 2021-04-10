Жительница Бурятии получила срок за кражу 600 рублей

Женщина украла деньги с чужой карты



2 декабря 2020 года жительница города Гусиноозерска, проходя мимо магазина, увидела на земле банковскую карту. Увидев, что карта имеет систему бесконтактной оплаты, решила украсть её.



В тот же день она украла деньги, приложив банковскую карту к платёжному терминалу. В результате чего со счёта были списаны 678 рублей 80 копеек.



Женщина полностью признала свою вину в краже.



- С учётом фактических обстоятельств совершения преступления, наличия смягчающих, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств суд признал женщину виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе Гусиноозёрского городского суда.



Приговор вступил в законную силу.

