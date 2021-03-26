В Бурятии поборются лучшие бойцы ММА Дальнего Востока

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Улан-Удэ примет чемпионат Дальневосточного федерального округа по ММА



С 26 по 28 марта в Улан-Удэ пройдёт чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по смешанному боевому единоборству ММА. Чемпионат пройдёт в два дня: 27 марта с 11.00 стартуют предварительные поединки, а 28 марта с 11 утра — полуфинальные и финальные поединки, сообщили в минспорта Бурятии.



В столицу Бурятии съедутся лучшие бойцы Дальнего Востока – всего около 150 спортсменов из Приморья, Хабаровского, Камчатского, Забайкальского краёв, Сахалинской, Амурской, Еврейской автономной областей и Республики Саха Якутия. Победители соревнований получат возможность поехать на чемпионат России.



В составе сборной команды Бурятии выступят спортсмены, представляющие спортивные клубы: «Панч», «Хараморитон», «Голден Мастер», «Амакан», БГСХА; федерации самбо и универсального боя республики, военнослужащие В/Ч 46108.



Прямую трансляцию соревнований можно посмотреть на сайте «Союза смешанных боевых единоборств ММА России» и официальных каналах «Союза смешанных боевых единоборств ММА России» в YouTube и социальной сети «Вконтакте».



Вход для зрителей бесплатный. Для прохода нужно предъявить флаер. Флаеры можно получить на входе в ФСК. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой количество зрителей ограничено.









