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Военные Бурятии проходят повторную вакцинацию от коронавируса

Военные Бурятии проходят повторную вакцинацию от коронавируса
Общество, 
На самочувствие военнослужащие не жалуются. ВИДЕО

В поликлинике военного госпиталя в Бурятии состоялась повторная вакцинация военнослужащих отечественным препаратом ГАМ-Ковид-Вак («Спутник-V»). Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Для профилактики заболевания коронавирусом второй компонент отечественной вакцины, по истечению трёхнедельного срока, получили 15 представителей командования общевойскового объединения. Эти военнослужащие первые приняли вакцину в начале декабря. Перед процедурой все они прошли тщательный медицинский осмотр.

- Прежде чем поставить прививку, мы замеряем артериальное давление, температуру. Доктор осматривает, даёт согласие, информирует, и потом только ставим прививку, - рассказала медицинская сестра приёмного отделения Светлана Тютрина.


Вакцина Гам-КОВИД-Вак транспортируется и хранится в замороженном виде. Перед введением пациентам её размораживают. В каждой ампуле содержится достаточное количество вещества для вакцинирования пяти человек.

- Делаю вторую инъекцию препарата «Спутник-V». Каких-то особенных изменений в организме после первой инъекции не было мною отмечено, чувствовал себя хорошо, - рассказал начальник военно-политического отдела армии майор Константин Казаков

Прививание проводится внутримышечно, с соблюдением всех необходимых мер защиты. Перед инъекцией военнослужащих знакомят с правилами поведения при вакцинации: категорически запрещены интенсивные занятия спортом и тяжёлые физические нагрузки, а также воздействие экстремально высоких и низких температур на организм в течение пяти суток после прививки.

В течение всего срока специалисты медицинской службы Восточного военного округа будет контролировать состояние их здоровья.


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