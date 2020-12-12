Хит Андрея Губина спели на бурятском языке





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от БУРЯТСКИЙ ЯЗЫК. ОНЛАЙН ШКОЛА (@buryatski_online)



Как сообщал «Байкал-Daily», весной певец из Бурятии Алдар Дашиев выложил в своём аккаунте в Instagram видео, где он проникновенно



В 2019 году житель Бурятии



Справка:



Андрей Губин (урождённый Клементьев, родился в 1974 году в Уфе) — советский и российский эстрадный поп-музыкант, певец, композитор, поэт, автор-исполнитель, музыкальный продюсер.



Сценический псевдоним (с 1990 года) — «Андрей Губин». Певец был звездой 1990-х, одними из самых популярных были его песни «Мальчик-бродяга», «Милая моя», «Зима-холода». С экранов он пропал в середине 2000-х.



Уход с большой сцены Андрей Губин объясняет серьёзными проблемами со здоровьем.



Как сообщал «Байкал-Daily», весной певец из Бурятии Алдар Дашиев выложил в своём аккаунте в Instagram видео, где он проникновенно исполняет популярную ранее композицию российского артиста Андрея Губина «Милая моя далеко». Вокалист также написал в соцсети поздравление с 8 марта.В 2019 году житель Бурятии покорил соцсети исполнением хита Губина. Он спел другой хит Губина - «Лиза».Андрей Губин (урождённый Клементьев, родился в 1974 году в Уфе) — советский и российский эстрадный поп-музыкант, певец, композитор, поэт, автор-исполнитель, музыкальный продюсер.Сценический псевдоним (с 1990 года) — «Андрей Губин». Певец был звездой 1990-х, одними из самых популярных были его песни «Мальчик-бродяга», «Милая моя», «Зима-холода». С экранов он пропал в середине 2000-х.Уход с большой сцены Андрей Губин объясняет серьёзными проблемами со здоровьем.

В Бурятии спели на бурятском языке хит Андрея Губина «Милая моя» («Зохидхон минии»). Видео, на котором жительницы Бурятии Дугарма Жамсаранова и Сэлмэг Чимитова исполняют композицию, появилось в аккаунте онлайн-школы buryatski_online, позже в паблике ves_ulan_ude.Пользователям понравился ролик: «Молодцы, браво», «Да. Губин. Классно. Молодцы», «Класс», «Спасибо», «Ой, как классно. Молодцы, девочки», «Вы супер, даже лучше Губина поёте, почаще пойте».