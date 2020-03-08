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Бурятский артист исполнил хит Андрея Губина

Бурятский артист исполнил хит Андрея Губина
Общество, 
Это музыкальный подарок женщинам на 8 марта

Певец из Бурятии Алдар Дашиев выложил в своём аккаунте в Instagram видео, где он проникновенно исполняет популярную ранее композицию российского артиста Андрея Губина «Милая моя далеко». Вокалист также написал в соцсети поздравление с 8 марта:

«От души желаю
Любви лишь чистой и большой!
И покорять всех, восхищая,
Неповторимой красотой! С Международным женским днём».

Также ролик был выложен в паблике buryatia_online, здесь пользователи восхищаются голосом Алдара Дашиева: 

«Песня из тех, что начинаешь подпевать»
«Какой красивый голос»
«Алдар, молодец. Красиво поёшь»
«До мурашек»
«Красиво»



В конце 2017 года сообщалось, что артист театра «Байкал» Алдар Дашиев находится в творческом отпуске в столице России. Певец оказался в Москве после поездки в Италию, где он изучал страну, знакомился с новыми людьми.

Судя по социальным сетям, певец сейчас в Италии. 

Справка:

Андрей Губин (урождённый Клементьев, родился в 1974 году в Уфе) — советский и российский эстрадный поп-музыкант, певец, композитор, поэт, автор-исполнитель, музыкальный продюсер.

Сценический псевдоним (с 1990 года) — «Андрей Губин». Певец был звездой 1990-х, одними из самых популярных были его песни «Мальчик-бродяга», «Милая моя», «Зима-холода». С экранов он пропал в середине 2000-х.

Уход с большой сцены Андрей Губин объясняет серьёзными проблемами со здоровьем.

певец выступление ролик
 
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