Бурятский артист исполнил хит Андрея Губина



«Песня из тех, что начинаешь подпевать»

«Какой красивый голос»

«Алдар, молодец. Красиво поёшь»

«До мурашек»

«Красиво»









Справка:



Андрей Губин (урождённый Клементьев, родился в 1974 году в Уфе) — советский и российский эстрадный поп-музыкант, певец, композитор, поэт, автор-исполнитель, музыкальный продюсер.



Сценический псевдоним (с 1990 года) — «Андрей Губин». Певец был звездой 1990-х, одними из самых популярных были его песни «Мальчик-бродяга», «Милая моя», «Зима-холода». С экранов он пропал в середине 2000-х.



Уход с большой сцены Андрей Губин объясняет серьёзными проблемами со здоровьем.





Певец из Бурятии Алдар Дашиев выложил в своём аккаунте в Instagram видео, где он проникновенно исполняет популярную ранее композицию российского артиста Андрея Губина «Милая моя далеко». Вокалист также написал в соцсети поздравление с 8 марта:«От души желаюЛюбви лишь чистой и большой!И покорять всех, восхищая,Неповторимой красотой! С Международным женским днём».Также ролик был выложен в паблике buryatia_online, здесь пользователи восхищаются голосом Алдара Дашиева: