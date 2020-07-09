Жителей Бурятии поразила огромная стая бакланов на Байкале

Жители Бурятии вновь обеспокоены большим количеством бакланов на Байкале. Недавно депутат Госдумы Николай Будуев выложил в Facebook видео с берега озера, на котором запечатлена поразительно большая стая бакланов.
На видео птицы пролетали прямо над отдыхающими, многие застыли и с удивлением наблюдали за летящей стаей.
В комментариях к посту пользователи Сети пишут: «Ужас, их развелось, надо их регулировать», «Людей только надо регулировать, а не бакланов», «Капец рыбе». Николай Будуев отметил, что не видел раньше такого количества бакланов.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Бурятии уже говорили о необходимости регулирования численности бакланов, ведь они съедают тонны рыбы и становятся вредителями леса. Так, например, остров Голый впечатляет не заповедными красотами, а мёртвыми деревьями. Такая же ситуация сложилась и на берегу озера Бармашевое.
В прошлом году об этой проблеме высказался глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Учёные сейчас исследуют, необходимо ли на Байкале регулировать численность нерпы и бакланов. По баклану также есть позиция, которую анализируют учёные и должны сказать, что с этим бакланом делать. По некоторым данным, его в своё время искусственно развели, он прижился, размножился, и остров, где он живёт — теперь это голый камень, у баклана там нет естественных врагов, и идёт неконтролируемое размножение, прорастание численности. В этих вопросах должна быть чёткая и доказанная позиция учёных, и мнение, какие действия нужно или не нужно предпринимать, - прокомментировал тогда глава.
Однако известный орнитолог Александр Ананин, заявил, что проблема сильно преувеличена. По словам Ананина, в предыдущие века численность баклана на Байкале была очень велика, и скорее всего, их было даже значительно больше, чем сейчас. Затем после 1940-х бакланы полностью исчезли, их численность вновь возросла только за последнее десятилетие.
По словам Александра Ананина, суточная потребность баклана в пище в среднем — около 350 г., сроки её переваривания – до 10-12 часов, поэтому, по его оценке, представления о роли этого вида в снижении запасов промысловых рыб значительно завышены.
Также учёный отметил, что влияние бакланов на древесную растительность носит очень локальный характер, отмечается только на местах массового гнездования.
По его словам, усыхание деревьев, которые выросли на острове Малый Калтыгей в Чивыркуйском заливе за более чем 50-летний период отсутствия бакланов, приводит состояние растительности в исходное состояние, которое регистрировалось до исчезновения колонии бакланов. Именно поэтому второе название острова - Голый. Причина усыхания отдельных деревьев – влияние помёта этих птиц. По его мнению, размеры такого влияния ничтожны по сравнению с лесными пожарами или рубками в регионе.
Между тем, в начале июня этого года сотрудники отдела науки ФГБУ «Заповедное Подлеморье» провели ежегодный учёт численности большого баклана на территории Забайкальского национального парка.
- Наша задача – выяснить количество размножающихся пар на территории Чивыркуйкого залива и количество не размножающихся птиц. Учёт был произведён на трёх постоянных колониях и на одной временной, которая существовала в прошлом году. Численность, предварительно, примерно такая же, как в прошлом году. Численность бакланов в Чивыркуйском заливе стабилизировалась – колеблется в пределах 200-300 пар, - рассказывал доктор биологических наук, директор отдела науки ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Александр Ананин.