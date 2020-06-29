По республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 июня по республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни. Утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 5-10, при грозах до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +13, +18, местами +5, +10, днём +27, +32, местами +18, +23.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 9-14 м/с. Температура ночью +15, +17, днём +28, +30.
В Улан-Удэ сегодня до +30 градусов
Общество, Фото:
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