 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Июня

28 Июня

Популярное

В Улан-Удэ сегодня до +30 градусов

В Улан-Удэ сегодня до +30 градусов
Общество,  Фото:pixabay.com
По республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни

По данным Бурятского гидрометцентра, 29 июня по республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни. Утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 5-10, при грозах до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +13, +18, местами +5, +10, днём +27, +32, местами +18, +23.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 9-14 м/с. Температура ночью +15, +17, днём +28, +30.

прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ сегодня до +30 градусов
В Улан-Удэ сегодня до +30 градусов
Общество, 29.06.2020
По республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни
Министр здравоохранения Бурятии приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию
Министр здравоохранения Бурятии приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию
Общество, 28.06.2020
Она прокомментировала важность поправок, принимаемых в медицинской сфере
В Бурятии Роспотребнадзор рассказал, как выбрать клубнику
В Бурятии Роспотребнадзор рассказал, как выбрать клубнику
Общество, 28.06.2020
Специалисты отмечают, что у клубники короткий срок хранения, она быстро портится
В Иркутской области скончался пациент с коронавирусом
В Иркутской области скончался пациент с коронавирусом
Общество, 28.06.2020
В области на сегодня уже 7083 случая заражения COVID-19
В Бурятии дважды в день измеряют температуру у военнослужащих
В Бурятии дважды в день измеряют температуру у военнослужащих
Общество, 28.06.2020
Вход на территорию воинских частей разрешён только при наличии медицинских масок
Александр Башкирцев: «Здесь важен каждый голос!»
Александр Башкирцев: «Здесь важен каждый голос!»
Общество, 28.06.2020
Руководитель Республиканского центра занятости населения поучаствовал в голосовании
В Бурятии потушили 9 лесных пожаров
В Бурятии потушили 9 лесных пожаров
Общество, 28.06.2020
С огнём накануне боролись 380 человек
У жителя Бурятии изъяли марихуану
У жителя Бурятии изъяли марихуану
Общество, 28.06.2020
Он был задержан во время сбора наркотического средства в поле
Двух человек спасли на Селенге в Улан-Удэ
Двух человек спасли на Селенге в Улан-Удэ
Общество, 28.06.2020
Происшествие случилось накануне днём
Уроженец Улан-Удэ попал в заявку на матч Примеры
Уроженец Улан-Удэ попал в заявку на матч Примеры
Общество, 28.06.2020
Роман Тугаринов является воспитанником «Барселоны»
В Бурятии представили флаг национальной игры по разбиванию хребтовой кости
В Бурятии представили флаг национальной игры по разбиванию хребтовой кости
Общество, 28.06.2020
Автором флага является уроженец Баргузинского района Андрей Дондупов
Улан-удэнец украл телефон из павильона фастфуда
Улан-удэнец украл телефон из павильона фастфуда
Общество, 28.06.2020
Ущерб составил около 13 тысяч рублей
Сегодня в Бурятии пройдёт второй розыгрыш викторины «Голос удачи»
Сегодня в Бурятии пройдёт второй розыгрыш викторины «Голос удачи»
Общество, 28.06.2020
Он состоится среди жителей районов республики
В Улан-Удэ в ДТП пострадали три человека
В Улан-Удэ в ДТП пострадали три человека
Общество, 28.06.2020
Авария произошла сегодня ночью

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^