Победитель получит премию в 100 тысяч рублей
Хоровые коллективы Бурятии приглашают принять участие в международном конкурсе «Поющее детство». Конкурс состоится с 28 по 30 марта в Улан-Удэ. Победитель получит премию в размере 100 тысяч рублей.
Проведение конкурса хорового исполнительства – важное событие в культурной жизни Дальневосточного федерального округа. Впервые конкурс прошёл в 1995 году как республиканский, с 2004 года он приобрёл статус международного. В нём принимают участие хоровые коллективы из Бурятии, Иркутской области, Красноярского края, Забайкальского края, Республики Тыва, Монголии. В конкурсе принимали участие свыше 50 коллективов из разных регионов России и Монголии.
В конкурсной программе могут принять участие хоровые коллективы и вокальные ансамбли детских музыкальных школ, детских школ искусств, также хоровых студий, хоровых школ, культурных центров, дворцов творчества школьников, общественных организаций, хоровые коллективы не профессиональных (не музыкальных) техникумов, колледжей.
Оценивать выступление конкурсантов будет компетентное, высокопрофессиональное жюри, в состав которого войдут известные музыканты.
В рамках конкурса пройдут круглый стол по проблемам хорового исполнительства, мастер-классы ведущих отечественных педагогов и хормейстеров, руководителей хоров, сообщили в Колледже искусств имени Чайковского.
В Бурятии хоры сразятся на конкурсе «Поющее детство»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина устроил пляски прямо на улице перед автобусами. ВИДЕО
Победитель получит премию в 100 тысяч рублей
Заезды на танках Т-72Б3 состоялись на полигоне «Бурдуны»
Картину покажут завтра, в субботу
Военнослужащих, идущих на лыжах через всю страну, встретили по русским и бурятским обычаям. ВИДЕО
Новый поезд скоро прибудет в столицу Бурятии
Подъезд дома, повреждённый взрывом, признали не подлежащим восстановлению
Валерий Молоков рассказал о подвигах земляков во время войны в Афганистане
Фестиваль ледовых скульптур «Живи на Байкале» откроется в посёлке Листвянка на Байкале 23 февраля
Карантин на судне Diamond Princess завершился
В ходе её посещения жалоб от арестованных не поступило
В Ангарской воспитательной колонии прошёл конкурс «Ученик года»
Муку советуют покупать в бумажных пакетах
Открытие статуи состоится сегодня, 21 февраля
В Иволгинском дацане нарушений не выявлено