В Бурятии хоры сразятся на конкурсе «Поющее детство»

Победитель получит премию в 100 тысяч рублей



Хоровые коллективы Бурятии приглашают принять участие в международном конкурсе «Поющее детство». Конкурс состоится с 28 по 30 марта в Улан-Удэ. Победитель получит премию в размере 100 тысяч рублей.



Проведение конкурса хорового исполнительства – важное событие в культурной жизни Дальневосточного федерального округа. Впервые конкурс прошёл в 1995 году как республиканский, с 2004 года он приобрёл статус международного. В нём принимают участие хоровые коллективы из Бурятии, Иркутской области, Красноярского края, Забайкальского края, Республики Тыва, Монголии. В конкурсе принимали участие свыше 50 коллективов из разных регионов России и Монголии.



В конкурсной программе могут принять участие хоровые коллективы и вокальные ансамбли детских музыкальных школ, детских школ искусств, также хоровых студий, хоровых школ, культурных центров, дворцов творчества школьников, общественных организаций, хоровые коллективы не профессиональных (не музыкальных) техникумов, колледжей.



Оценивать выступление конкурсантов будет компетентное, высокопрофессиональное жюри, в состав которого войдут известные музыканты.



В рамках конкурса пройдут круглый стол по проблемам хорового исполнительства, мастер-классы ведущих отечественных педагогов и хормейстеров, руководителей хоров, сообщили в Колледже искусств имени Чайковского.

