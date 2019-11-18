Житель Бурятии нашёл древний наконечник стрелы

Житель села Кырен подарил артефакт музею



Музей национального парка «Тункинский» стал обладателем уникального археологического предмета – средневекового наконечника стрелы. Наконечник был найден в районе.



Нашёл и передал в музей артефакт житель села Кырен Александр. Мужчина выразил мнение, что раз найден наконечник стрелы Золотой Орды, то путь Чингисхана мог лежать через Тункинскую долину.



- Передаю этот наконечник в музей, чтобы наши потомки знали историю своей долины, - отметил Александр.



По предварительным данным, со слов эксперта Национального музея республики, данный археологический предмет является «забайкальским вариантом наконечников стрел 15-18 вв.». Сейчас предстоит дальнейшая работа на определению подлинности артефакта, сообщили в нацпарке.



