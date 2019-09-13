Убирать мусор на озере Кенон будут в формате экоквеста
15 сентября в Чите на побережье озера Кенон пройдёт экоквест «Чистые игры. Чита – 2019». Как заявляют организаторы экоквеста, правила просты: пришёл, очистил и победил!
В программе мероприятия: экологический квест; соревнования по плоггингу; пикник с пирожками, компотом и кашей; а также много музыки, призов и подарков. Регистрация команд начнётся в 11:00. Точка сбора – центральный городской пляж.
По информации пресс-службы ЗабГУ, к участию приглашаются команды из четырёх человек.
Чита сыграет в «Чистые игры»
Общество, Фото:
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