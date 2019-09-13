Чита сыграет в «Чистые игры»

Убирать мусор на озере Кенон будут в формате экоквеста



15 сентября в Чите на побережье озера Кенон пройдёт экоквест «Чистые игры. Чита – 2019». Как заявляют организаторы экоквеста, правила просты: пришёл, очистил и победил!



В программе мероприятия: экологический квест; соревнования по плоггингу; пикник с пирожками, компотом и кашей; а также много музыки, призов и подарков. Регистрация команд начнётся в 11:00. Точка сбора – центральный городской пляж.



По информации пресс-службы ЗабГУ, к участию приглашаются команды из четырёх человек.

