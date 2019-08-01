В Бурятии подтопило окраину села Джида



Жители совместно со спасателями на данный момент роют траншею. На месте также работает 9 единиц техники.











- Работаем сейчас. Стараемся всё сделать, чтобы не запустить воду в посёлок. Сейчас делаем ров, пытаемся обвести вокруг населённого пункта воду, - рассказал «Байкал-Daily» глава администрации села Джида Василий Перевалов.



Также прокладывается дамба из мешков с землёй вдоль автомобильной трассы.



- Получила сообщение в мессенджере, о том, что нужны мешки. Сразу же схватили все свободные и поехали к выезду села, откуда вода идёт. Местный предприниматель вообще 3000 пустых мешков отдал. Люди работали всю ночь, - сообщила «Байкал-Daily» местная жительница.















Как ранее сообщал «Байкал-Daily», 31 июля в селе Петропавловка было Как ранее сообщал «Байкал-Daily», 31 июля в селе Петропавловка было подтоплено 63 двора. Также из-за паводков от «большой земли» оказались отрезаны 3 села.



29 июля в связи с напряжённой гидрологической обстановкой в районе был 29 июля в связи с напряжённой гидрологической обстановкой в районе был введён режим ЧС.



Недавно на своей странице в «Facebook» глава Бурятии Алексей Цыденов написал, что



Недавно на своей странице в «Facebook» глава Бурятии Алексей Цыденов написал, что средства на ликвидацию последствий паводка будут выделены из резервного фонда республики.

Сегодня стало известно, что минтранс России поможет восстановить подтопленные дороги Бурятии

В Джидинском районе Бурятии в результате разлива реки подтопило село Джида. По словам местных жителей, сейчас вода зашла на окраину, затопив заправочную станцию и КЭЧ - квартирно-эксплуатационную часть.