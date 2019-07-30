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В Бурятии на ликвидацию последствий паводка выделят средства из резервного фонда правительства

В Бурятии на ликвидацию последствий паводка выделят средства из резервного фонда правительства
Общество, 
О ситуации в подтопленных районах Бурятии подробно рассказал на своей странице в соцсети глава республики Алексей Цыденов 

Сегодня около часа ночи на своей странице в «Facebook» глава Бурятии Алексей Цыденов опубликовал большой пост, в котором рассказал, какая сейчас обстановка в подтопленных районах республики и какие меры принимаются. 

- Дорогие земляки, в республике складывается сложная ситуация в связи с обильными осадками. Особенно острая ситуация в Джидинском, Закаменском районах в связи с выходом из берегов реки Джида. Многие населённые пункты отрезаны от транспортного сообщения, - написал Алексей Цыденов.

Глава Бурятии рассказал, что сёла Большой Куналей Тарбагатайского района и Эрхирик Заиграевского района сейчас подтоплены. Также существует угроза затопления жилых домов в сёлах Улекчин, Санага, а также райцентра Закаменского района. Подтоплены дороги в Селенгинском районе.

«Из резервного фонда правительства республики мы оперативно выделяем средства на ликвидацию последствий ЧС туда, где уже можно начать восстановительные работы», добавил он.

- Сейчас внимание правительства и всех служб обращено на минимизацию последствий стихии, предупреждение человеческих трагедий. МЧС, республиканское агентство ГО ЧС, главы районов, старосты поселений ежечасно мониторят ситуацию для того, чтобы в случае необходимости своевременно оповестить людей о надвигающейся угрозе, - отметил глава Бурятии.

Также Алексей Цыденов заверил, что те, кто отрезан транспортным сообщением, будет обеспечен всем необходимым. «Особенно это касается своевременной медицинской помощи и лекарственного обеспечения», - подчеркнул руководитель региона.

И после того, как стихия утихнет, будут предприниматься необходимые меры для оперативного ремонта дорог и устранения последствий паводка.

Глава республики сообщил о ситуации с паводком в Бурятии.

29 июля, по состоянию на 21:00, в Бурятии прервано автомобильное сообщение с сёлами Алцак, Армак, Верхний Торей, Улзар, Хулдат, Тохой Джидинского района. За мостом у села Нюгуй ограничено транспортное сообщение с сёлами Енхор, Цаган-Усун, Боций. Проезд автомобильного транспорта невозможен до села Зарубино, там имеется железнодорожное сообщение.

Подтоплен участок автомобильной дороги Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск-граница с Монголией, в районе села Нурта произошло подтопление участков автомобильной дороги, движение автотранспорта прервано. Кроме того, прервано движение на автодороге Нижний Бургалтай – Желтура – граница с Монголией на 9 км.

В Закаменском районе размыта защитная дамба в селе Улекчин в 8 участках (общая протяжённость размывов 1175 м.), есть угроза затопления жилых домов, объектов социального назначения, республиканской дороги. Также в этом селе разрушены 2 пролёта пешеходного моста. 9 июля там был объявлен режим ЧС.

- Размывается дамба в селе Санага. Угроза затопления жилых домов в двух местах, дамба городе Закаменск (р. Модонкуль) в районе улицы Больничная, жилого дома Юбилейная 8, улицы Горняцкая, в районе заправки и автомобильного моста через р. Модонкуль. Размыта дорога перед селом Усановка, размыв берега реки Хуртагинка при въезде в село Хуртага. Дорогие земляки, призываю Вас соблюдать все меры безопасности, следить в постоянном режиме за информационными сообщениями. Берегите себя, - заключил Алексей Цыденов.

В конце поста он разместил список телефонов единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Бурятии.

правительство РБ
 
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