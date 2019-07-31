В настоящий момент наблюдается спад уровня воды
30 июля гидрологическая обстановка по южной половине Бурятии продолжалась оставаться напряжённой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Сейчас принимаются необходимые меры по минимизации последствий прохождения циклона, также ведётся постоянный мониторинг.
На территории села Петропавловка Джидинского района грунтовыми водами подтоплено 63 придворовые территории, 158 подполий домов. Однако сейчас наблюдается спад уровня воды. Об этом жители проинформированы.
Для устройства насыпи от реки Джида работает тяжёлая техника. На случай ухудшения предусмотрено 6 пунктов временного размещения и 6 автобусов для эвакуации населения. В настоящее время там работают оперативная группа МЧС и спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
В районном центре Бурятии подтоплено 63 двора
Происшествия, Фото:
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