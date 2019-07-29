Жители Джидинского района Бурятии: «Три села отрезаны от «большой земли»

















- До нюгуйского моста ещё можно доехать и по нему проехать, а вот дальше уже всё. Дальше - маленький мост, но он уже затоплен. И дороги тоже в воде, - рассказала «Байкал-Daily» местная жительница Людмила.

«Отрезанными рискуют остаться ещё два села Джидинского района – Дырестуй и Джида», - добавляют люди. В местности «Узики» вода пошла уже к обочине.



- Ещё около полуметра и всё, дорогу затопит. Единственный способ выехать отсюда останется только поездом, - поведала «Байкал-Daily» жительница села Джида.

Из-за стремительно поднимающийся воды есть вероятность затопления самого села Джида. Как отмечают местные жители, люди уже начали перегонять технику к родственникам и друзьям, чьи участки не попадают в зону паводков.







Низменные приусадебные участки в другом селе – Петропавловке - уже подтопило. - До нюгуйского моста ещё можно доехать и по нему проехать, а вот дальше уже всё. Дальше - маленький мост, но он уже затоплен. И дороги тоже в воде, - рассказала «Байкал-Daily» местная жительница Людмила.Низменные приусадебные участки в другом селе – Петропавловке - уже подтопило.





- Затопило уже одну улицу, вода в ограде стоит. Вода подбирается уже и ко второй улице, - рассказали «Байкал-Daily» местные жители.

















Как сообщалось ранее, в Джидинском районе уровень воды в реках Джида, Алцак, Армак поднялся до критического. 28 июля произошло подтопление дорожного полотна на 6 участках дорог. Самое большое подтопление – на 168 км дороги сообщением Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск длиной до 150 м, глубина – до 100 см. На месте организовано дежурство 2-х экипажей ГИБДД. Кроме того, из детского лагеря «Черёмушки» вывезено 75 детей.



Сегодня в правительстве Бурятии прошло заседание комиссии по ЧС. На нём зампред правительства по вопросам безопасности Пётр Мордовской дал поручение главам районов и республиканских оперативных служб вовремя оповещать жителей и оказывать всю необходимую помощь пострадавшим от паводков.



Также зампред поручил ещё раз проверить системы оповещения. Он указал, что каждый староста и глава населённого пункта должен обладать всей оперативной информацией и своевременно принимать весь комплекс мер, необходимых для минимизации последствий стихии.





Сёла Енхор, Боций и Цаган-Усун Джидинского района оказались отрезаны от «большой земли» из-за поднятия уровня воды в реке Джида, рассказывают жители района. С их слов, до этих деревень можно добраться через два моста. Один из мостов сейчас полностью затоплен. Ко второму мосту, который побольше первого и находится возле села Нюгуй - вода стремительно подступает, утверждают сельчане.