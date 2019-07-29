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В Джидинском районе Бурятии ввели режим ЧС

В Джидинском районе Бурятии ввели режим ЧС
Общество, 
Это связано с напряжённой гидрологической обстановкой 

В связи с напряжённой гидрологической обстановкой на территории Джидинского района введён режим ЧС. В районе в результате выпадения обильных осадков произошёл подъём уровня воды в трёх реках - Джида, Алцак, Армак.

- Для оценки оперативной обстановки, мониторинга и координации действий рабочей группы муниципалитета в Джидинском районе работает оперативная группа. Специалисты работают в тесном взаимодействии с администрацией района и старостами МО СП. Оперативной группой ГУ МЧС России по Бурятии оказана помощь в буксировке 5 машин через подтопленные участки дорог. Организован объездной участок дороги на 168 км для машин с повышенной проходимостью, - сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Также проводятся работы по оповещению населения, проводится мониторинг гидрологической обстановки с помощью гидропостов, мобильных водомерных постов, применяется беспилотный летательный аппарат.

Ухудшения погодных условий не прогнозируется, обильных осадков не ожидается.

По состоянию на 12.00 часов, ограничение движения введено по шести участкам автомобильных дорог:

- перелив дорожного полотна на 48 км. между Нюгуйским мостом и маленьким мостом (р. Джида) автомобильной дороги сообщением с Белоозерск – с. Енхор, длинной до 35 м. Движение осуществляется только для большегрузных машин, также имеется объездная дорога через посёлок Наушки;

- перелив на 6 км. от села Верхний Торей на с. Улзар (р. Торейка) автомобильной дороги сообщением длиной до 40 м. Проезд автомобильного транспорта отсутствует для легковых машин;

- перелив на 63 км. (р. Алцак) автомобильной дороги сообщением с. Петропавловка – с. Армак – с. Алцак длиной до 80 м. Проезд автомобильного транспорта отсутствует для легковых машин;

- перелив на 98 км. (р. Алцак) автомобильной дороги сообщением с. Петропавловка – с. Армак – с. Алцак длинной до 35 м. Проезд автомобильного транспорта отсутствует для легковых машин;

- региональная автомобильная дорога Гусиноозёрск - Петропавловка – Закаменск на 168 км (р. Джида), протяжённость подтопленного участка дороги составляет до 150 метров. На данном участке организовано дежурство двух экипажей ГИБДД. Проезд автомобильного транспорта отсутствует для легковых машин;

- перелив на 50 км. (р. Джида) автомобильной дороги транспортного сообщения с. Петропавловка - Хулдат, длиной до 60 метров. Проезд автомобильного транспорта отсутствует для легковых машин.

Подъезд к подвесному пешеходному мосту в село Тохой остаётся подтопленым с двух сторон. В связи с отсутствием альтернативного дорожного сообщения силами спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы при помощи аэролодки организована перевозка граждан и продуктов питания. На сегодня помощь населению продолжается. Всего спасателями из Тохоя перевезено 12 человек в село Оер.

- Во всех муниципальных образованиях, где существует угроза подтопления низменных участков населённых пунктов, органы управления и силы переведены в режим функционирования «Повышенная готовность». Кроме того, на контроле Главного управления, а также правительства республики остаётся ситуация в Тарбагатайском, Закаменском, Селенгинском районах, где проведены необходимые работы, в настоящее время обстановка стабилизировалась, - отметили также в пресс-службе управления.

Жизнеобеспечение населения Бурятии не нарушено. В готовности находится аэромобильная группировка ГУ МЧС России по республике.

Как сообщал «Байкал-Daily», по рассказам жителей, сёла Енхор, Боций и Цаган-Усун Джидинского района оказались отрезаныот «большой земли» из-за поднятия уровня воды в реке Джида.

Вода подходила и к другим сёлам района.

подтопление
 
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