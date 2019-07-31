В Бурятии выбирали «юного стража закона»

Общество, Фото: пресс-служба УФСИН по РБ

В УФСИН прошла детская спортивно-правовая патриотическая игра



На базе отдела специального назначения «Байкал» для детей работников уголовно-исполнительной системы Бурятии прошла детская спортивно-правовая патриотическая игра «Юный страж закона». Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по РБ.



Ребята соревновались в строевой, правовой подготовке, демонстрировали своё мастерство по сборке-разборке автомата Калашникова. Показали свои знания в области права и истории России, в вопросах, связанных с поведением и действиями потерпевших в различных экстремальных ситуациях, в медицинской подготовке. Также показали свою ловкость, скорость и силу в спортивных эстафетах: «Одень бойца спецназа» и «Гонка поездов».



После поздравления победителям вручили дипломы, а сладкие призы и подарки всем участникам. По окончании игры сотрудники отдела специального назначения «Байкал» продемонстрировали детям образцы оружия, специальных средств, прокатили на бронированной транспортно-боевой машине. Ребята зарядились положительной энергией, получили множество впечатлений, новых знаний и знакомств.

