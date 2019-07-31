В УФСИН прошла детская спортивно-правовая патриотическая игра
На базе отдела специального назначения «Байкал» для детей работников уголовно-исполнительной системы Бурятии прошла детская спортивно-правовая патриотическая игра «Юный страж закона». Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по РБ.
Ребята соревновались в строевой, правовой подготовке, демонстрировали своё мастерство по сборке-разборке автомата Калашникова. Показали свои знания в области права и истории России, в вопросах, связанных с поведением и действиями потерпевших в различных экстремальных ситуациях, в медицинской подготовке. Также показали свою ловкость, скорость и силу в спортивных эстафетах: «Одень бойца спецназа» и «Гонка поездов».
После поздравления победителям вручили дипломы, а сладкие призы и подарки всем участникам. По окончании игры сотрудники отдела специального назначения «Байкал» продемонстрировали детям образцы оружия, специальных средств, прокатили на бронированной транспортно-боевой машине. Ребята зарядились положительной энергией, получили множество впечатлений, новых знаний и знакомств.
В Бурятии выбирали «юного стража закона»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Короткометражка расскажет о судьбе смотрителя аэропорта
На Ольхоне соберутся около 100 шаманов из трёх регионов Сибири
В УФСИН прошла детская спортивно-правовая патриотическая игра
Мультипликационный фильм сопровождается стихотворением
Её цель – предотвращение происшествий на водных объектах
Голливудский актёр поделился информацией о пожарах в Гренландии, Сибири и на Аляске в соцсети
Движение по улице будет открыто утром. ФОТО
Военнослужащие отрабатывали стрельбы с ходу, с места, с остановками, из укрытий и с совершением манёвра
Многократной чемпионке республики Ольге Гатаулиной звание было присвоено в конце июля
В Улан-Удэ подвели итоги Кубка России по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата
Его подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий
Они сочиняют стихи, просят жителей страны подписывать петицию за введение режима ЧС на всей территории Сибири
По данным ФБУ «Авиалесоохрана», режим ЧС введён на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии, в одном районе Якутии
Несмотря на снятие ограничения, участников дорожного движения просят быть осторожными и бдительными
Однако горожанам запретят купаться в фонтане