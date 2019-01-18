В Бурятии 23 блокадникам Ленинграда вручат памятные знаки

Чествование ветеранов приурочено к 75-й годовщине освобождения блокадного города



2019 год приходится на 75-ую годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 27 января по всей России пройдут мероприятия памяти, в том числе и в Бурятии, сообщила пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



В связи юбилейной датой правительством Санкт-Петербурга был учреждён памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».



- В республике будут чествовать 23 жителей блокадного Ленинграда с вручением такого Памятного знака, - уточнила пресс-служба минсоцзащиты.



Памятный знак изготовлен из золотистого металла. В центральной части медали изображён памятник разорванного блокадного кольца и набережной Санкт-Петербурга. В центре - вечный огонь, выполненный красной эмалью. На заднем плане знака изображён праздничный салют.

