Чествование ветеранов приурочено к 75-й годовщине освобождения блокадного города
2019 год приходится на 75-ую годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 27 января по всей России пройдут мероприятия памяти, в том числе и в Бурятии, сообщила пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
В связи юбилейной датой правительством Санкт-Петербурга был учреждён памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».
- В республике будут чествовать 23 жителей блокадного Ленинграда с вручением такого Памятного знака, - уточнила пресс-служба минсоцзащиты.
Памятный знак изготовлен из золотистого металла. В центральной части медали изображён памятник разорванного блокадного кольца и набережной Санкт-Петербурга. В центре - вечный огонь, выполненный красной эмалью. На заднем плане знака изображён праздничный салют.
В Бурятии 23 блокадникам Ленинграда вручат памятные знаки
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Для молодёжи в честь Сагаалгана подготовили много мероприятий
Добраться до купелей можно на автобусах из Улан-Удэ и Иркутска
На церемонии открытия республику представляет Алексей Цыденов, Соелма Дагаева и другие
Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе – это самостоятельная процедура допуска к ГИА
Работы на кольцевой развязке завершились раньше на два дня
Прошёл очередной рейд по выявлению и обслуживанию лиц без определённого места жительства
На устранение гололёда использовано около 50 тонн песка
Вход свободный
Вход на вечер свободный
Ожидается, что в соревнованиях по горнолыжному спорту примут участие около 120 спортсменов из более 20 регионов России
Книга выпущена тиражом в 300 экземпляров
В копилке сборной республики одно золото и две бронзы
Бурятская лыжница вошла в состав сборной России
Девочку просят поддержать в голосовании
В Улан-Удэ состоится первенство Бурятии по дзюдо среди юношей