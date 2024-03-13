Предприниматели Бурятии высоко оценили прошедший бизнес-форум

Участниками мероприятия стали более четырёх тысяч предпринимателей
12 марта в ФСК Улан-Удэ состоялся бизнес-форум «Мой Бизнес. Бурятия. Новая высота». На форуме выступили топовые федеральные и региональные спикеры из различных областей бизнеса: Радислав Гандапас, Игорь Стоянов, Екатерина Давыдова, Анатолий Терентьев, Анна Булочникова, Ольга Гапанович, Алексей Сампилов.
Участниками мероприятия стали более четырёх тысяч человек.
Бурятские предприниматели рассказали о полученных полезных знаниях и о поддержке, которую планируют получить.
- Мы переехали в новый офис и сейчас в поисках сотрудников. На форуме присутствовала спикер Ольга Гапанович, которая как раз рассказывала о найме сотрудников. Это было очень актуально и важно для меня. В своё время я обращался за помощью в «Мой Бизнес» и минсоцзащиты. С их помощью я смог получить социальный грант на открытие бизнеса и теперь веду свою деятельность, - поделился руководитель массажного салона Зорикто Дамбаев.
- Хочется отметить организаторов форума, которые всё сделали на уровне. Мне понравились выступления опытных спикеров Игоря Стоянова и Радислава Гандапаса. Сразу видно, что люди умеют работать с большой аудиторией. Радислав сказал об определённых принципах для принятия решений. Меня это очень сильно зацепило, некоторые из них я возьму к себе в работу. А Игорь сказал, что очень важно делать самодиагностику. Поскольку порой мы сами не до конца бываем честны с собой. Оцифровать свои показатели, провести аналитику деятельности, найти пробелы, где-то что-то «докрутить». Так мы сможем увидеть полную картину, - поделилась индивидуальный предприниматель, маркетолог Аюна Сынгеева.
- У нас с мужем семейный бизнес. Занимаемся продажей товаров из Бурятии и Китая, в основном электроникой. Форум мне очень понравился. Я зарядилась такой энергией. Посмотрела, как республика вкладывается в нас, предпринимателей, создавая такие мероприятия. Это было масштабно, очень красиво и организованно. Нам понравился принятый законопроект о налогообложении в 1%. Мы наняли сотрудника в прошлом году, в этом также планируем нанять ещё одного. Тогда мы перейдём на УСН в 1%. Это будет шикарная поддержка. Освободившиеся деньги пойдут на реализацию ещё больших проектов, - рассказала поставщик товаров на маркетплейсы Марина Романова.
В рамках форума глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о мерах господдержки бизнеса: субсидиях и грантах в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма, культуры и др. Также он ответил на вопросы представителей бизнес-сообщества республики.
– Наши предприниматели – самые активные жители республики. Бизнес наш уже показал свою стойкость. Мы вместе прошли ковид, весну 2022 года, когда ставки Центробанка взлетели вверх и были опасения дальнейшего существования малого и среднего бизнеса. Выстояли, потому что наши предприниматели пашут, рискуют, прикладывают все возможные усилия, в итоге созидают и работают на благо Бурятии. Это главное, – подчеркнул Алексей Цыденов.
Мероприятие организовали в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы». Организатор - Центр предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке правительства и министерства промышленности, торговли и инвестиций республики.
Предприниматели Бурятии высоко оценили прошедший бизнес-форум
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Участниками мероприятия стали более четырёх тысяч предпринимателей
Он стал хедлайнером бизнес-форума
Он брал деньги, но не выполнял никаких работ
Таковы данные опроса
Одним из спикеров стал Радислав Гандапас
Он изначально не планировал становиться предпринимателем
Таковы данные за 2023 год
Фирма получила нужную лицензию после прокурорского вмешательства
К ответственности привлекли трёх нарушителей
Заявки принимаются до апреля
Бизнес, 08.03.2024
Документы на конкурсы начнут принимать с 11 марта
Бизнес, 07.03.2024
При этом платить им стали меньше на 9 тысяч
Предприниматели, добывающие гранит в Иволгинском районе, рассказали об особенностях «каменного» бизнеса, настольном теннисе и плато Чингисхана
Он уронил стоимость контракта в полтора раза
Аферисты звонили с подменного номера