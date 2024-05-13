Улан-удэнка в порыве стать инвестором потеряла более 3 миллионов рублей

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Вложить деньги она уговорила и свою маму



33-летняя жительница Улан-Удэ потеряла более трёх миллионов рублей на инвестировании. Об этом случае рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.



Женщина в конце марта познакомилась в интернете с неким мужчиной. Он похвастался, что зарабатывает на инвестициях и не испытывает стеснения в средствах.



Спустя неделю новый знакомый предложил женщине также попробовать зарабатывать, играя на бирже, и познакомил её со своим «брокером». По указанию улан-удэнка скачала на свой телефон приложение и закинула на инвестиционный счёт 50 тысяч рублей, которые сразу же отобразились на балансе.



Спустя семь дней с женщиной связался «руководитель инвестиционной компании» и предложил зарабатывать больше. Он убедил жертву взять кредит в миллион рублей и внести на инвестиционный счёт.



Путём различных манипуляций мошенников цифровые данные счета регулярно увеличивались. «Инвестор» поверила, что всё реально, и вложила дополнительные, также взятые в кредит, средства – 500 и 400 тысяч рублей.



В середине апреля «руководитель инвестиционной компании» вновь позвонил женщине и уведомил, что ей необходимо внести комиссию в миллиона рублей, иначе счета будут заблокированы. В тот же день она оформила кредит на 1 150 000 рублей и внесла все средства на счёт.



В конце апреля женщина убедила свою маму в прибыльности торгов на бирже. Пенсионерка отдала дочери 140 тысяч личных сбережений и взяла ещё 419 тысяч рублей в кредит. Все средства они перевели на «инвестиционный счёт».



В конце апреля потерпевшая вновь внесла на свой «инвестиционный счет» 150 и 75 тысяч рублей, тоже оформленные в кредит.



Женщина поняла, что стала жертвой мошенников лишь в начале мая, когда не смогла вывести со своих счетов деньги, а брокеры и её интернет-знакомый перестали выходить на связь. Общий ущерб составил 3 миллиона 342 тысячи рублей.



Возбуждено уголовное дело.



