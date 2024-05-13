Житель Бурятии установил факт постоянного проживания в России через суд

Он родился и вырос в Гусиноозёрске



Мужчина обратился в Гусиноозёрский городской суд в Бурятии с просьбой установить факт его проживания на территории Российской Федерации по состоянию на 6 февраля 1992 года и по настоящее время. Он объяснил, что в ином порядке не имеет возможности установить данный факт, который необходим ему для документирования паспортом гражданина Российской Федерации.



- Суд, установив, что С. родился и с тех пор постоянно проживает в городе Гусиноозёрск, за пределы Российской Федерации никогда не выезжал, гражданства иного государства не имеет, - сообщили в пресс-службе суда.



Суд удовлетворил требования заявителя.

