Учащиеся соревновались в баскетболе 3×3
В столице Бурятии состоялось спортивное событие для юных любителей баскетбола — 4-й этап школьных спортивных игр. Команды соревновались в игре 3×3 на баскетбольной площадке школы №35.
В ходе честной и азартной борьбы места распределились следующим образом:
1 место — команда школы № 35;
2 место — команда школы № 25;
3 место — команда школы № 108;
4 место — команда школы № 50;
5 место — команда школы № 29;
6 место — команда школы № 20.
От имени федерации баскетбола РБ командам вручили 4 баскетбольных мяча и кубок, сообщили в пресс-службе горсовета Улан-Удэ.
В Улан-Удэ проходят школьные спортивные игры
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