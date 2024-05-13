В Улан-Удэ проходят школьные спортивные игры

Учащиеся соревновались в баскетболе 3×3



В столице Бурятии состоялось спортивное событие для юных любителей баскетбола — 4-й этап школьных спортивных игр. Команды соревновались в игре 3×3 на баскетбольной площадке школы №35.



В ходе честной и азартной борьбы места распределились следующим образом:

1 место — команда школы № 35;

2 место — команда школы № 25;

3 место — команда школы № 108;

4 место — команда школы № 50;

5 место — команда школы № 29;

6 место — команда школы № 20.



От имени федерации баскетбола РБ командам вручили 4 баскетбольных мяча и кубок, сообщили в пресс-службе горсовета Улан-Удэ.

