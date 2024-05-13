В Улан-Удэ стартует поливочный сезон

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Летним водопроводом будут пользоваться около четырёх тысяч дачников



С 15 мая в Улан-Удэ стартует поливочный сезон, участки дачников и садоводов начнут подключать к летнему водопроводу, сообщили в МУП «Водоканал».



Сотрудники уже подготовили график подключений. Всего в этом году к летнему водопроводу планируется подключить свыше 1400 лицевых счетов, а это около четырёх тысяч абонентов.



- Приём заявок от горожан был организован ещё в апреле. Все потребители, предоставившие необходимые документы и внёсшие оплату, будут обеспечены водопроводной водой. Продолжительность поливочного сезона составляет 124 дня. Стоимость услуг по включению летнего водопровода и его отключению после завершения сезона для одного двора составляет 512, 94 рублей, - рассказала заместитель директора по сбыту Алена Азаревич.



Летний сезон пользования водопроводом завершится в середине сентября, в зависимости от погодных условий.

