В Улан-Удэ пройдут гастроли драмтеатра из Читы

Они продлятся ровно неделю

На основной сцене Государственного русского драматического театра (ГРДТ) имени Николая Бестужева в Улан-Удэ артисты из Читы с 28 мая по 3 июня представят разноплановый репертуар. Спектакли Забайкальского краевого драмтеатра имени Н.А. Березина адресованы взрослой и детской аудитории.

Для знакомства с улан-удэнской публикой представлен калейдоскоп жанров - от комедии до мелодрамы. Столь же разнообразен выбор драматургов: тут русская классика, зарубежные, советские и российские авторы.

Как сообщал «Байкал-Daily», гастроли театра из соседнего региона запланированы как обменные. Сначала бестужевцы с 21 по 26 мая отработают на сцене Забайкальского краевого драматического театра, и по возвращению, примут коллег у себя на площадке. Обмен творческими достижениями двух регионов – это, далеко, не частое явление. Последний раз артисты Русского драмтеатра выезжали в Читу 13 лет назад. За это время многое изменилось, омолодился состав труппы, сменился репертуар. Гастроли - это хорошая возможность открыть новые имена артистов, познакомиться с режиссерскими решениями, наполниться яркими эмоциями. Обе стороны уверены в этом, считают в Русском драмтеатре.

Что покажут улан-удэнцам

28 мая гастроли читинцев откроются «Забайкальской кадрилью» (возрастное ограничение 16+) известного драматурга и сценариста Владимира Гуркина, автора бессмертной комедии «Любовь и голуби». Этот спектакль был поставлен народным артистом России, бывшим художественным руководителем Николаем Березиным, чьим именем назван театр. Веселая и трогательная деревенская история о двух супружеских парах обещает много положительных эмоций и отличное настроение.

29 мая и 1 июня мелодрама «Девичник» (16+) по пьесе Айвона Менчелла про трех подруг, про три женских судьбы и три жизненные философии. В спектакле заслуженного деятеля искусств России Бориса Ярыша из Брянска много юмора, узнаваемых ситуаций, интриг, которые держат в напряжении... Как жить трем женщинам, когда годы проходят, а самое дорогое в жизни уже ушло вместе со смертью любимых мужей? Об этом смешная и трагичная история.

30 мая и 2 июня состоятся «Игроки» (16+). Постановка основана на комедии Гоголя о людях, для которых вся жизнь - игра. Шулер Ихарев, приехав в уездный город, останавливается в трактире, где идет активная игра в карты. А там, где игра, всегда происходят самые невероятные события - тем более, когда у одного из игроков колода карт имеет собственное имя! Череда самых неожиданных событий, обман, разоблачение и рухнувшие надежды — все это превращается в любопытный детективный сюжет.

Спектакль рассчитан как на молодых зрителей, только изучающих творчество Николая Гоголя, так и на взрослых, желающих провести приятный вечер в театре.

31 мая и 3 июня на сцене Русского драматического театра будет разыграна комедия -фарс «Авантюристки поневоле» (16+) по пьесе современного драматурга Александра Коровкина. История разворачивается в старинном доме в центре города. Череда внезапных событий, связанных с наследством, и стечение обстоятельств запутывают и приводят к непредсказуемой развязке. Этот спектакль – отличный выбор, если хочется отдохнуть от повседневных забот и посмеяться.

1 и 2 июня гости из Читы порадуют детей музыкальной сказкой «Старик Хоттабыч» (0+) о добре, взаимопомощи и настоящей дружбе. Любимая с детства история о Вольке и всесильном джинне Гасан Абдурахман Ибн Хоттабе под чудесную музыку композитора Геннадия Гладкова пройдет как безопасное приключение. Стоит, не пожалеть на это время, и вместе с ребенком насладиться эмоциями, отметили в ГРДТ имени Бестужева.

- Встреча с новым театральным коллективом – это всегда событие в культурной жизни республики, - считает министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. - Свежие впечатления, знакомство с репертуаром, режиссерскими и актёрскими откровениями, обмен опытом между коллегами. Это не может не радовать.