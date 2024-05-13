В Улан-Удэ пройдёт этнокультурное мероприятие
В Бурятии снова проведут интерактивную площадку, посвящённую культуре эвенков. Мероприятие, которому дали название «Эвенкийские ритмы», состоится 14 мая в стенах Бурятского республиканского педагогического колледжа. Зрителями станут студенты и преподаватели учебного заведения.
- «Эвенкийские ритмы» будут включать экспозицию эвенкийского декоративно-прикладного искусства и дефиле обновлённой коллекции эвенкийского национального костюма. Также в рамках мероприятия состоятся мастер-классы по эвенкийским ритмам и по хороводному танцу эвенков «Манчорай». Кроме того, планируется показ видеоклипа об эвенках. Организаторы надеются, что это будет полноценное погружение в эвенкийскую национальную культуру, - сообщает республиканский центр культуры «Арун».
Этнокультурное мероприятие проводится в рамках проекта «Межрегиональный конкурс эвенкийской этнической моды «Аяргумэ тэтыгэ» и создание коллекции «Эвенки – номады тайги».
Возрастное ограничение: 6+.
Студентам Бурятии покажут культуру эвенков
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