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Студентам Бурятии покажут культуру эвенков

Студентам Бурятии покажут культуру эвенков
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Улан-Удэ пройдёт этнокультурное мероприятие

В Бурятии снова проведут интерактивную площадку, посвящённую культуре эвенков. Мероприятие, которому дали название «Эвенкийские ритмы», состоится 14 мая в стенах Бурятского республиканского педагогического колледжа. Зрителями станут студенты и преподаватели учебного заведения.

- «Эвенкийские ритмы» будут включать экспозицию эвенкийского декоративно-прикладного искусства и дефиле обновлённой коллекции эвенкийского национального костюма. Также в рамках мероприятия состоятся мастер-классы по эвенкийским ритмам и по хороводному танцу эвенков «Манчорай». Кроме того, планируется показ видеоклипа об эвенках. Организаторы надеются, что это будет полноценное погружение в эвенкийскую национальную культуру, - сообщает республиканский центр культуры «Арун».

Этнокультурное мероприятие проводится в рамках проекта «Межрегиональный конкурс эвенкийской этнической моды «Аяргумэ тэтыгэ» и создание коллекции «Эвенки – номады тайги».

Возрастное ограничение: 6+.
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