В Улан-Удэ простятся с заслуженным учителем Бурятской АССР

Общество, Фото: комитет по образованию администрации Улан-Удэ

Более 40 лет она отдала педагогической деятельности в школе №25



В Бурятии на 95-м году ушла из жизни отличник народного просвещения РСФСР Харташкина Елизавета Степановна. Она более 40 лет проработала в школе №25 города Улан-Удэ учителем русского языка и литературы.



- Талантливый педагог, заботливый наставник будущих учителей, человек широчайшего кругозора, умевший каждому делу придать особый смысл, - вспоминают про Елизавету Степановну коллеги школы №25.



За свою долгую педагогическую деятельность она получила множество наград и званий, включая звание «Ветеран Великой Отечественной войны», медаль «За доблестный и самоотверженный труд в ВОВ» 1941-1945 гг., значок «Отличник народного просвещения РСФСР», звание «Заслуженный учитель Бурятской АССР» и другие.



Прощание состоится сегодня, 13 мая, в Улан-Удэ с 10:00 до 11:00 по адресу: ул. Пирогова, 9а/2, зал 1.

