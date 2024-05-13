За звания сильнейших боролись мастера ковра
С 9 по 10 мая в Улан-Баторе прошёл открытый чемпионат Монголии по вольной борьбе среди мастеров ковра имени почётного тренера А. Цэдэнсоднома. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бурятии.
Как сообщает федерация спортивной борьбы РБ, ветеран спорта из Бурятии, мастер спорта Евгений Цыбиков завоевал серебряную медаль чемпионата.
Борец из Бурятии стал призёром чемпионата Монголии
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