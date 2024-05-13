Борец из Бурятии стал призёром чемпионата Монголии

Общество, Фото: федерация спортивной борьбы РБ

За звания сильнейших боролись мастера ковра



С 9 по 10 мая в Улан-Баторе прошёл открытый чемпионат Монголии по вольной борьбе среди мастеров ковра имени почётного тренера А. Цэдэнсоднома. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бурятии.



Как сообщает федерация спортивной борьбы РБ, ветеран спорта из Бурятии, мастер спорта Евгений Цыбиков завоевал серебряную медаль чемпионата.

